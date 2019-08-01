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Manisa’da zabıta ekiplerinden örnek davranış

Manisa’da yaya devriye görevi yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, yerde cüzdan buldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
Manisa’da zabıta ekiplerinden örnek davranış

Manisa’da yaya devriye görevi yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, yerde cüzdan buldu.


Vatandaşların huzuru için görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta ekipleri, örnek davranışıyla kalplere dokundu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaya devriye görevinde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden ekipler, içerisinde bir miktar para ve önemli evraklar bulunan cüzdanın sahibinin adını cüzdandan çıkan Manisakart’tan öğrendi. Manisakart bilgileri üzerinden vatandaşın iletişim bilgilerine ulaşan ekipler, buldukları cüzdanı, Merkez Karakolu’nda polis nezaretinde sahibine teslim ettiler. İçindeki paranın yanı sıra cüzdanında önemli evrakların bulunduğunu belirten cüzdan sahibi Songül Olgun, zabıta ekiplerine hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
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