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Manisa'da yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi yaralandı

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:19
Manisa'da yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayat Mahallesi'nde sağanak ile etkili olan yıldırım, muhtar İsmail Hakkı Özkan ve komşusu Ferdi Akça’nın evleri ile bir ahırın bulunduğu bölgeye isabet etti.

Olayda muhtar Özkan ile eşi Ayşe Özkan, Gelin Çulha, Ferdi Akça, Ayşe Akça ve 3 çocuk yaralandı, ahırdaki bir büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'si ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Kolunda yanık bulunan Ayşe Özkan'ın (63) ise tedavisi devam ediyor.

Muhtar İsmail Hakkı Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın birden bastırdığını belirterek "Çevremize çok sayıda yıldırım düşüyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadan patlamayla sarsıldık. Bizim evdeki herkes panikle bağırmaya başladı. Eşim 'Kolum yandı' diye bağırdı. Komşumuzun da evine yıldırım düştüğünü öğrendik. Daha sonra 112'yi arayıp ambulans istedik." dedi.

Özkan, büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirerek kalp hastası olduğu için eşinin halen hastanede tutulduğunu, Gelin Çulha'nın da vücudunda hafif yanıklar bulunduğunu, 7 yaralının kontrollerin ardından evlerine gönderildiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:19
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