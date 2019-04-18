Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 2 bina boşaltıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan iki bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Saruhan Mahallesi'nde bulunan ve yıkılıp yeniden yapılmaya başlanan Yiğitbaş Veli Camisi'nin temel inşası sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının yola yakın biri 4, diğeri 3 katlı binalara yaklaşması üzerine Şehzadeler Belediyesi ekipleri, burada yaşayan vatandaşları uyardı.

Bunun üzerine 2 binada tahliye işlemi başlatıldı. Zabıta ekipleri de tahliye edilen evleri mühürledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, toprak kayması sonrası bölgede çalışma başlattıklarını söyledi.

Gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Şu an binalarda bir sıkıntı görünmüyor ama yine de önlem amaçlı tahliye ettik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede gerekli tedbiri alacaklar. Bizim için en önemlisi can güvenliği, bu yüzden bugün binaları boşalttık. Yakınlarına gidemeyenleri otelde misafir edeceğiz. Diğer taraftan da gerekli soruşturmayı açıp, ihmal ya da kusur varsa bununla ilgili çalışmalar yerine getirilecek." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Alparslan Öklü ise caminin temel çalışması sırasında göçük oluştuğunu, ardından belediye ekiplerinin kendilerini uyardığını dile getirdi.







