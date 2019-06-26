0553 313 94 23

Manisa’da yeni mezarlık yeri için çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yağcılar Mahallesi’nde hizmete sunacağı yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
Manisa’da yeni mezarlık yeri için çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yağcılar Mahallesi’nde hizmete sunacağı yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde bulunan 284 bin metrekarelik mezarlık alanında incelemede bulundu. Ali Öztozlu’nun Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ ile birlikte yaptığı incelemesinde Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Yağcılar Mahallesi’ndeki Yağcılar Mezarlığı’nın karşısında bulunan yeni mezarlık alanında incelemelerini yapan Ali Öztozlu, alanının yaklaşık 20 senelik ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Dosyaların hazırlanarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulduğunu belirten Ali Öztozlu, dosyanın kendilerine ulaşmasıyla birlikte çalışmalara hemen başlanacağını belirterek, alanın etrafının çevrileceğini, kilit parke ile bordür çalışması yapılacağını ve ağaçlandırma işlerinin tamamlanacağını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, potada yükselişini Sırbistan'da sürdürmenin peşinde
    1. Türkiye, potada yükselişini..
    2. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    3. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    4. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    5. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    7. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    8. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    9. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    10. Büyükşehir’den kan bağışı
    11. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    12. Bu bebekler organik
    13. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    14. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    15. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    16. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    17. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    18. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    19. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    20. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    21. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    22. Pikabın çarptığı kurt telef oldu
    23. Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı
    24. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    25. Eski belediye başkanı maketlerle..
    26. Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14..
    27. Samanlıkta çıkan yangını itfaiye..
    28. Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle..
    29. Kronik böbrek hastalığı doğurganlığı..
    30. Gemlik değerine değer katıyor
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi