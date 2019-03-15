Manisa'da uyuşturucu operasyonu Turgutlu'da gözaltına alınan 6 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ikisi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 43 gram esrar ele geçirildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Kasaba Narko İnfaz" ismiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan bazı adreslerde arama yapan ekipler, 43 gram esrar ele geçirdi, Ç.Z, M.Ö.S, A.K, N.A, Y.S. ve O.S'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve N.A. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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