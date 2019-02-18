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Manisa'da uçak düştüğü ihbarı

Manisa Valisi Ahmet Deniz: - "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'Düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
Manisa'da uçak düştüğü ihbarı

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de uçak düştüğü ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'Düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selendi ile Kula arasındaki kırsal mahallede yaşayan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgede uçak düşmüş olabileceği yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi.

İhbar üzerine ilgili bütün birimlerin konuyu araştırdığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Selendi'de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'Düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa yeniden ulaştık.

'Uçak düştü' şeklinde değil, 'Düşmüş olabilir' şeklinde ihbarda bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
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