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Manisa'da tüfekle başından vurulan kişi öldü

13 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Manisa'da tüfekle başından vurulan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman Keskin'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:35
  1. Alaşehir
  2. cinayet

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