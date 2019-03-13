Manisa'da tüfekle başından vurulan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Süleyman Keskin'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.