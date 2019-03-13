Manisa'da tüfekle başından vurulan kişi öldü

Manisa'da tüfekle başından vurulan kişi öldü13 Mart 2019 Çarşamba 17:35
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.
Süleyman Keskin'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
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