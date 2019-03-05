Manisa’da traktör kazası: 1 ölü Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ikamet ettiği Akçeşme Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan zeytin bahçesinde çalışan Sadık Akat (67), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına devrildi. Bölgeden geçen köylüler traktörü ters bir şekilde görünce durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde Sadık Akat’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın olay yeri incelemesi sonrası Sadık Akat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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