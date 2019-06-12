Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı12 Haziran 2019 Çarşamba 21:09
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyharmanı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız traktör, su deposu mevkisinde virajı alamayarak kurumuş dereye yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Mehmet Korkmaz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
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