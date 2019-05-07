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Manisa’da trafik kazası:4 yaralı

Manisa’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

07 Mayıs 2019 Salı 22:44
Manisa’da trafik kazası:4 yaralı

Manisa’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden Eşref A. idaresindeki 45 M 5499 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarken, kamyonet ise yol üzerinde yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ç. yara almazken, kamyonet sürücüsü Eşref A. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ile kamyonetin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:44
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