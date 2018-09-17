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Manisa'da trafik kazası! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Manisa Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Baha Aksel'in kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
Manisa'da trafik kazası! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Manisa'da Sarıgöl'den Alaşehir istikametine giden Baha Aksel (30) idaresindeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Kazada yaralanan sürücü Baha Aksel ile otomobilde bulunan Mustafa Çağlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksel burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksel ve Çağlar'ın Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi. (AA)

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:21
  1. Manisa
  2. Baha Aksel
  3. Mustafa Çağlar
  4. 112 Acil Sağlık ekipleri
  5. Alaşehir Devlet Hastanesi
  6. Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayı
  7. şehit

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