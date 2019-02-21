Manisa’da trafik kazası: 3 yaralı Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sıralarında geçtiğimiz günlerde hizmete giren İzmir-İstanbul otobanının Saruhanlı-İzmir bölümü Koldere Mahallesi mevki’inde meydana geldi.Kocaeli’den İzmir’e doğru seyir halinde olan Necmi S. (55) idaresindeki 41 PH 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Necmi S.(50), araçta bulunan eşi Saniye S.(50) ve kızı Dilek S. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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