Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde, F.T'nin (29) kullandığı 45 PS 804 plakalı otomobil ile M.K. (36) idaresindeki 35 HJR 83 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Güllü Tavus (56), hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü F.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



