Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, park halindeki traktöre çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü yoldan geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Boyal (50) idaresindeki 45 TA 8191 plakalı motosiklet, Sarıgöl istikametine seyrederken yolun sağında park halinde bulunan D.T'ye ait 45 TA 4589 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Boyal'a o sırada yoldan geçen T.K'nin kullandığı 20 AAN 924 plakalı tır çarptı. Boyal, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör ve tır sürücüleri gözaltına alındı.

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