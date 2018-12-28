0553 313 94 23

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

28 Aralık 2018 Cuma 20:50
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Aslanboğa'nın (52) kullandığı 35 HAP 91 plakalı otomobil, çevre yolunun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Burada Ümit T. idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpışan araç, alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtan çıkarılan Aslanboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:50
  1. manisa
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    1. Mısır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    2. Yeni Akit'ten Aile Bakanlığı’na çok..
    3. Teröristbaşı Münbiç mutabakatını..
    4. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
    5. "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon..
    6. Vali Şahin'den kimsesizler oteline..
    7. AK Partili başkan istifa etti
    8. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    9. Elazığ'da zincirleme trafik kazaları:..
    10. KKTC'deki darbe girişimi davasında 3..
    11. Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı
    12. Taliban açıkladı: O polisler bize..
    13. Putin 2018'de en çok Erdoğan ile görüştü
    14. FETÖ sanığı eski hakim ve eşi eski..
    15. İsrail Gazze sınırında bir..
    16. Batı'nın küstah oyunu! 'Yak yık' sonra..
    17. Giresunspor'da ayrılık
    18. Son bir haftada 27 terörist etkisiz..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"