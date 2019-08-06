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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

06 Ağustos 2019 Salı 23:20
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Seda Semiz Dönmez'in (41) kullandığı 45 ET 457 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve refüje devrildi.

Kazada, sürücü Dönmez ile otomobildeki Metin Çalışkan (38) yaralandı.

Seda Semiz Dönmez Merkezefendi Devlet Hastanesine, ağır yaralanan Çalışkan ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Metin Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatılan Mimar Sinan Bulvarı, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:20
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