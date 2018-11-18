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Manisa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

18 Kasım 2018 Pazar 23:47
Manisa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Oktay Sezen (49) yönetimindeki 45 K 9188 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyere çarptı.

Kazada sürücü Sezen hayatını kaybetti, araçtaki Yunus Güler (32) ağır yaralandı.

Yaralı Güler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:47
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. Oktay Sezen

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