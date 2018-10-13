Manisa'da tomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Salihli-Ödemiş karayolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş istikametinden Salihli yönüne gelen Vehbi Doğan (74), virajda, yönetimindeki 35 DAU 45 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Vehbi Doğan ile yanındaki eşi Ramize Doğan (73), ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.