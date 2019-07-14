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Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir tır ile bir aracın karıştığı trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:59
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir tır ile bir aracın karıştığı trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.


Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden gargar mevkiine gitmek isteyen Adem D. idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç ile İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman D. idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır, Orhan Acar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan Ferdi Baykal (35), Necati Baykal (67) ve Adem D., Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ağır yaralı Ferdi Baykal (35) ve Adem D. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer ağır yaralı olan Necati Baykal’a (67) araçtan çıkarılmasının ardından 112 acil servis ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde tamamlanan Baykal da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan Ferdi Baykal ve Adem D. yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, kalp masajı yapılan Necati Baykal ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayı duyan ağır yaralıların yakınları, olay yerine ve hastaneye akın etti. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Polis ekipleri kazaya karışan tır sürücüsü Gökman D.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:59
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