Manisa'da "tartışma" cinayetleri Gölmarmara ilçesinde bir kadın eşini, Turgutlu ilçesinde ise bir kişi arkadaşını öldürdü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini, Turgutlu ilçesinde ise bir kişi kavga ettiği arkadaşını öldürdü. Ozanca Mahallesi'nde yaşayan Kamile T. (30), muhtara giderek eşi Kemal T'yi bıçakla yaraladığını söyledi. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kemal T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan kadının, olayın yaşadıkları tartışma sonrası meydana geldiğini söylediği öğrenildi. - Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Turgutlu ilçesinde ise iddiaya göre birlikte alkol alan Ahmet Y. (25) ile Hamza Y. (27) arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Y. arkadaşına av tüfeğiyle ateş etti. Hamza Y. hayatını kaybederken arkadaşı ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.