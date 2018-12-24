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Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Yoğun sis nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'nden kent merkezine geliş ve gidiş yönünde trafik yavaş ilerliyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım aksıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu, Sabuncubeli Tüneli'nden kent merkezine geliş ve gidiş yönünde araçların hızlarını azalttıkları gözlendi. Kara yolunda seyreden sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ilerliyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
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