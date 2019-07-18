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Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada

Yunusemre Belediyesi’nin Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin 3.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada

Yunusemre Belediyesi’nin Manisa’da konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin 3. etabında hak sahiplerini belirleme kurası çekildi. Kurada isimlerini duyan vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.


Manisa’da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin konut ve sosyal donatı alanlarından oluşacak 3. etabında hak sahipleri belirleme kurası çekildi. Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla hayata geçirdiği projenin 3. etabına 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi başvurdu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptı. Akgedik’te bir şehir kurulduğuna vurgu yapan Başkan Çerçi, "Akgedik’te yeni bir şehir kuruyoruz. Binin üzerinde ailemiz şu anda orada iskan edildi. Güzel bir çevre oluştu. Bin 500 konut bitmeye çok yaklaştı. Bin 500 ailemiz önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yerleşmiş olacaklar. Şimdi arkadan bin konutluk 3. etap sonrasında da bin konutluk daha arkadan gelecek. Amacımız bütün halkımızı, özellikle dar gelirli piyasan 300-500 bin liraya konut almaya gücü yetmeyen halkımızı daha uygun makul fiyatlarda ve 15-20 yıl gibi vadeye yayılmış süresiyle uygun maliyetle kiradan da ucuz ev taksidi ödeyerek konut sahibi yapmak" dedi.


İleri ki dönemlerde yeni etapların da geleceğini söyleyen Çerçi, "Önümüzde yeni etaplar gelecek. Bir taraftan teslim edeceğiz. Bir taraftan da yeni etaplara başlayacağız. Yine Gürle bölgemizde Organize Sanayi Bölgesiyle beraber TOKİ’yle beraber plan çalışmalarına devam ettiğimiz 5 bin konutluk ilave bir Gürle OSB Kent dediğimiz ayrı bir çalışmamızın da planları devam ediyor. Akgedik bölgemizde 5 bin 500 toplamda konut yapılacak. Ona bitişik olan Gürle bölgemizde de ikinci bir alanda da 5 bin konutlu yeni bir çalışmamız sürüyor. Bunun plan çalışmaları da önümüzdeki 6 ay 1 yıl gibi bir sürede bitireceğiz" diye konuştu.


Bu tür işlerle dua alındığını belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Her iş önemli, her iş kıymetli ama bu işler biraz da dua alma işi. Hepimizin hayalinde bir ev sahibi olmak var. Bugün bin kişi ev sahibi olacak. Belki diğerleri biraz üzülecek ama lütfen üzülmesinler. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlet. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde inanılmaz işler yapıldı. TOKİ, Emlak Konut yüz binlerce konut yaptı. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 bin konut. Önümüzdeki yıl da devam edecek. Belki ufak tefek sıkıntı yaşıyoruz. Ama Türkiye son 10-15 yılda altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta ulaştırmada çağ atladı" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlk kuralar protokol üyeleri tarafından çekildi. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için de 500 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar duygusal anlar yaşarken; mutluluklarını Vali Deniz ve Başkan Çerçi ile paylaştı. Sevinçleri gözlerinden okunan hak sahipleri duygularını ifade etmekte zorlanırken; bu mutluluğu ev sahibi olmak isteyen herkesin yaşamasını diledi.


Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kurum ve Daire Müdürleri ile 3. etap için başvuran vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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