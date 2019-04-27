0553 313 94 23

Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı

Manisa’nın 479 yıllık köklü geleneği, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:46
Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı

Manisa’nın 479 yıllık köklü geleneği, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Bu yıl 479’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, tüm coşkusuyla sürerken, festivalin 6’ncı gününün finali, arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya’nın halk konseriyle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserine ‘Mesele’ şarkısı ile başlayan Serkan Kaya, daha sonra sırasıyla ‘Aşk ne demek bilen var mı’, ‘Tarifi zor’, ‘Kara gözlüm’, ‘Kalakaldım’ adlı en popüler şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, sesi ve sahne performansı ile Manisalıları mest eden Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri, Kaya’yı kutlayarak, çiçek ve içerisinde mesir macunu çeşitleri bulunan sepetten takdim etti.



Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konseri Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, yabancı ülke temsilcileri, kardeş şehirlerin belediye temsilcileri takip etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:46
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında paylaşınca seyredenler şaşırdı
    1. Canlı yayında paylaşınca seyredenler..
    2. Türk kadın doktora Victress Ödülü
    3. "Kimse burada beraberliğe..
    4. Elektrik kontağından alev aldı
    5. Sigarasını ve cep telefonunu..
    6. Dr. Aydın 'edep'in dinimizdeki önemini..
    7. UMH'den Trablus'ta ateşkes için Hafter..
    8. Şanlıurfa’da 40 bin metre balık ağı..
    9. Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel..
    10. Konya'da Suriyeli gencin bıçaklanması
    11. Aksaray'da tırın çarptığı genç..
    12. İzmir’deki feci kazada hayatını..
    13. "Bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde..
    14. Bayburt Üniversitesi Uluslararası Dede..
    15. Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı
    16. Karnın sol tarafında ağrı varsa hangi..
    17. Şanlıurfa’da mobilya mağazasında çıkan..
    18. 5 aylık hamile kadın intihar etti
    19. Fenerbahçe'den sert 'hakem'..
    20. Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri..
    21. İngiliz fotoğraf sanatçısı nasıl..
    22. Sultanbeyli'de yangın
    23. Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi..
    24. Bandırmalı üretici Bilecik’te kaza..
    25. Trabzonspor'dan Volkan'a çok sert..
    26. Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri..
    27. Basketbol: Toplu sonuç
    28. Maçın ardından
    29. Volkan Demirel çıldırdı: Onu otobüsten..
    30. İsrail güçlerinin yaraladığı..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!