Manisa’da ’Şehrin Hazineleri 2. Vefa Buluşması’ yapıldı

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan "Şehrin Hazineleri" projesi kapsamında Manisa’ya gönül vermiş kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanlarında çalışmalar yapan şair, yazar ve sanatçılarla ikinci “Vefa Buluşması” gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programa Vali Ahmet Deniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, il protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, turizm sektör temsilcileri ile kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında çalışmalar yapan sanatçılar ve yakınları katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak yaptığı açılış konuşmasında, ’Şehrin Hazineleri Projesi’ kapsamında geçen yıl Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaşayan yazar ve sanatçılarla buluşma gerçekleştirdiklerini, diğer ilçelerde yaptıkları çalışmalar sonucunda yine yaşları 50 ve üzeri olan 48 yazar ve sanatçı ile Turizm Haftası olması sebebiyle şehrin kalkınmasına destek olan turizm sektöründe 20 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren firmalara Manisa’ya yaptıkları katkılardan dolayı bir vefa nişanesi takdim etmek istediklerini dile getirdi. Program İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın açılış konuşmasının ardından, “Vefa Buluşmasına” katılan yazar ve sanatçıların kendilerini anlattıkları sunum ile devam etti.

Törendekonuşan Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Çok güzel kelimeler, çok güzel eserler biriktirmiş birçok değerli büyüğümüzün karşısındayız. Toplumlar kültür ve sanatla beslenirler. Şehrimizin, kültürel, turistik ve sanatsal açıdan tanıtılmasına emek veren, eserler ortaya koyan bütün ressam, yazar, şair, kıymetli sanatçılarımızı teşekkür ediyorum” dedi.

"Kültür mirasımıza sahip çıkmalıyız"

Vali Ahmet Deniz de konuşmasında, “Vefa Buluşması’ davetimize katılımınız dolayısıyla sizlere şükranlarımı sunuyorum. Dünya, hızlı bir değişim ve gelişim içerisinde. Günümüzde yaşanan değişim ve gelişime uyum sağlamak zorundayız. Ancak kendi öz değerlerimize, kültürümüze ve mirasımıza da sahip çıkmamız bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere aktarmamız gerekli. Bunu da en güzel kültür ve sanatla yapabiliriz. Sanat, hayatın zarafet kısmı, tadıdır. Ama en büyük vazifesi geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşturmasıdır. Bu köprüyü, sizin değerli eserleriniz kuracaktır. Bu yüzden bizler için gerçek hazine sizlersiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Şehrin Hazineleri “Vefa Buluşması”na katılan yazar ve sanatçılar adına konuşma yapan Araştırmacı Yazar Ali İhsan Kırgız, gerçekleştirilen buluşmadan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Deniz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların arkasından törende, kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında eser üreten yazar ve sanatçılar ile turizm alanında 20 yılın üzerinde faaliyet gösteren işletmelere plaket verildi.