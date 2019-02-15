Manisa’da PKK ile bağlantısı olan 1 şahsa tutuklama Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. S.S. isimli şahsın yaşadığı adrese düzenlenen operasyonda örgüte ait dokümanlar ele geçirilirken S.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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