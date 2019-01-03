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Manisa'da patlamamış top mermisi bulundu

03 Ocak 2019 Perşembe 18:41
Manisa'da patlamamış top mermisi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye, Hüseyin Erdoğan adlı vatandaş, Dibekdere Mahallesi'ndeki zeytin tarlasının kenarında patlamamış bir top mermisine rastladı.

Erdoğan'ın jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen gelen ekipler incelemede bulundu.

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:41
  1. imha
  2. jandarma
  3. patlamamış top mermisi

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