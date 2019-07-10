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Manisa'da palet fabrikasında yangın

Yunusemre ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın ahşap palet fabrikasına sıçradı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
Manisa'da palet fabrikasında yangın

MANİSA (AA) - Manisa'da, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yakındaki ahşap palet fabrikasına sıçradı.

Yangın, rüzgarın etkisi ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu arada alevlerin yakındaki konutlara ulaşmaması için tedbir alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
  1. fabrika
  2. İtfaiye
  3. Yangın
  4. zeytinlik

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