Manisa'da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da otomobille minibüs çarpıştı: 7 yaralı15 Mart 2019 Cuma 11:01
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile 35 AE 3014 plakalı minibüs, Manisa-Akhisar kara yolu Üçpınar Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Bölgeden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Yaralanan 7 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 49 yaşındaki Ü.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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