Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü Kazada yaşamını yitiren 23 yaşındaki gencin mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, D-300 İzmir-Uşak kara yolunda seyreden O.Ö. yönetimindeki 35 GE 127 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdal Tuna'ya (23) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü O.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada kazada yaşamını yitiren gencin mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.



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