THY- Euroleague
0553 313 94 23

Manisa'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 17 yaralı

Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:29
Manisa'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 17 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon, Gelenbe Mahallesi girişinde Aydın S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun sürücüsü Bedrettin E. gözaltına alınırken, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:29
  1. kaza
  2. Kırkağaç
  3. otobüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu
    1. "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri"..
    2. Türkiye için korkutan uyarı! 'Sel ve..
    3. Fıkrası da yazıları gibi!.. Uğur..
    4. THY ile HAVELSAN arasında dev anlaşma
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yakın..
    7. "Sınırdaki askerlerin elinde silah yok"
    8. AK Parti'nin İstanbul aday adayları..
    9. Yunanistan'a giden Türk turist sayısı..
    10. Barzani gayrimeşru referandum sonrası..
    11. Okul Sporları Federasyonu Mali Genel..
    12. Nissan Yönetim Kurulu, Üst Yönetici..
    13. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. TCMB döviz kurları
    16. Tükürüğünün kıymetini ancak kaybeden..
    17. Merkez Bankası rezervleri
    18. İYİ Parti'de flaş gelişme! 39 isim..
    19. TİM'den Mevsimsel Kredi Destek..
    20. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"