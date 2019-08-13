Manisa'da orman yangını
Kula ilçesindeki orman yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü13 Ağustos 2019 Salı 23:14
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, itfaiye ve yer ekipleri ile müdahale edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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