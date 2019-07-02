Manisa'da orman yangını Köprübaşı ilçesindeki yangında 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan orman yangınında, 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü. Alınan bilgiye göre Yenice Mahallesi'nde, meşe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle muhtarı ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve 15 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alırken, 5 dönümlük meşe ormanı zarar gördü. Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangını söndürdük, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam edecek. Yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.