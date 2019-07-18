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Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre General Emin Sezgin Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği yerde meydana gelen trafik kazasında 45 F 7500 plakalı otomobille, 45 VG 611 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Mehmet Kaplan hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden talihsiz gencin vefatı Soma’daki yakınlarını yasa boğdu.


Araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
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