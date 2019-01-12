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Manisa'da metrekareye 3 günde 203 kilogram yağış düştü

Manisa'da son 3 günde metrekareye 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:29
Manisa'da metrekareye 3 günde 203 kilogram yağış düştü

Manisa'da 3 günden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezi ve bazı ilçelerde nehir ve su kanallarının taşması sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerine su bastı.

Manisa Valiliğince oluşturulan kriz masası koordinasyonunda jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve itfaiye birimleri il genelindeki su taşkın vakalarına müdahale etti. Yapılan çalışmalar ve sel felaketinin bilançosuyla ilgili Manisa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "10 Ocak 2019 Perşembe günü sabah saatlerinden bu yana ilimizde bugün saat 15.00 itibarı ile metrekareye 203 kilogram yağış düşmüş, özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçeleri yağışlardan etkilenmiştir. Vali Ahmet Deniz başkanlığında GAMER'de oluşturulan merkezin koordinasyonunda jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve itfaiye birimleri ile 630 su taşkını vakasına müdahale edilerek, 180 kadar şahıs evlerinden tahliye edilmiş, bunlardan 35'inin öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğerlerinin güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Devlet Demir Yollarının Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta, tren yolu seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Yağış devam etmekte olup kurumlarımız tarafından yapılan gerekli çalışmalar da sürdürülmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:29
  1. Manisa
  2. yağış

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