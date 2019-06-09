Manisa’da lastiği patlayan taksi tarlaya yuvarlandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki taksi lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçarken, taksi sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki taksi lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçarken, taksi sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muradiye Mahallesi’nden kent merkezi istikametinde seyir halindeki Menduh K. (40) idaresindeki 45 T 0171 plakalı ticari taksinin lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ticari taksi yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra duran taksiden sürücü Menduh K. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yapılan incelemelerin ardından sürücüyü tarladan çıkardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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