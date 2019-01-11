Manisa'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kamerada

MANİSA (AA) - Manisa'da, çarşaf giyen kadın kılığına giren silahlı iki erkek şüphelinin kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda, 8 Ocak'ta meydana gelen soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, dükkanın önüne gelen çarşaflı iki kişinin dışarıda bir süre keşif yaptıktan sonra dükkana girdiği, yüzükleri inceleyen şüphelilerin daha sonra yanlarında gizledikleri tabanca ve tüfeği çıkarıp kuyumcu Alaattin Yavuz'u darbetmeleri görülüyor.

Soyguncuların müdahalesiyle yere düşen Yavuz'un, masanın altından aldığı sopayla soygunculara karşı koyduğu görülen kayıtlarda, şüphelilerin kaçması ve çevredeki esnafın da peşlerinden koşması yer alıyor.