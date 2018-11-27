Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda

MANİSA (AA) - Manisa'da, eşiyle çıktığı bisiklet turunda minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren Serhat Baydar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesinden alınan Baydar'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Hatuniye Camisi'ne götürüldü.

Serhat Baydar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kırtik Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı kazada yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden eşi Hilal Baydar ise cenazeye katılamadı.

- Bisikletçi arkadaşları yalnız bırakmadı

Baydar'ı son yolculuğunda, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi bisikletçi arkadaşları yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine bisiklet kıyafetlerini giyerek gelen sporcular, Serhat Baydar'ın tabutunun taşındığı cenaze aracının ardında konvoy oluşturdu.

- "Bisikletliye saygı yok"

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok." dedi.

- Kaza

Pazar günü Yunusemre ilçesi eski Muradiye yolu üzerinde Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, 2 çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarpmıştı.

Hastaneye kaldırılan çiftten, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli inşaat yüksek mühendisi Serhat Baydar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, minibüs sürücüsü Murat P. ise tutuklanmıştı.