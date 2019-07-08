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Manisa’da kayıp zihinsel engelli Ümmet bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde 2 gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarlayı terk eden zihinsel engelli şahıs,8 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Manisa’da kayıp zihinsel engelli Ümmet bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde 2 gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarlayı terk eden zihinsel engelli şahıs,8 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Engelli şahsın ayaklarına poşet geçirip yürüdüğü öğrenildi.


Kula ilçesinde 6 Temmuz Cumartesi günü babasıyla tartıştıktan sonra tarlayı terk eden ve kendisinden haber alınamayanzihinsel engelli Ümmet Gök için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Zihinsel engelli olmasından dolayı geçmiş yıllarda da birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra eve döndüğü için ilk gün ihbar etmeyen Ümmet Gök’ün ailesi, ikinci günün sonunda da eve dönmeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri, ilk olarak daha önce kaybolduktan sonra bulunduğu yerlerde arama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ‘Havuç’ isimli iz takip köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı da katıldı. ’Havuç’ isimli iz takip köpeği tarafından mahalle çevresinde yapılan detaylı arama çalışmaları, bu sabah saat 07.10 sıralarında sonuç verdi. Kokusunu aldığı bir izi takip eden Havuç, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta dağlık kesimde bulunan kayalıkların arasında Ümmet Gök’ü buldu. Tarladan bir anda çekip gitmesinden dolayı ayağında ayakkabısı bulunmayan Ümmet Gök’ün ayaklarına bağladığı poşetler ile yürüdüğü öğrenildi. Kayalıkların arasında bulunan zihinsel engelli Ümmet Gök’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
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