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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Turgutlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 12:38
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan etkilenen Şengül (34), Cihan (37), Kadir (10) ve Yağmur Yılmaz'ı (6) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şengül Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:38
  1. etkilenme
  2. karbonmonoksit gazı
  3. polis
  4. Turgutlu Devlet Hastanesi

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