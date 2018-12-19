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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:18
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazım Karabulak'tan (75) bir süredir haber alamayan arkadaşları evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, kilidi kırılarak girilen evde Karabulak'ı baygın vaziyette buldu.

Karabulak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Karabulak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:18
  1. Karbonmonoksit Zehirlenmesi
  2. Nazım Karabulak
  3. Salihli
  4. soba

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