Manisa'da kar yağışı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.

Ekiplerin yolda tuzlama çalışması sürüyor.