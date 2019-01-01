0553 313 94 23

Manisa'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirci-Simav kara yolunun 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde araçlarında mahsur kalan 12 kişi belediyenin arama ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı

01 Ocak 2019 Salı 21:29
Manisa'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kar nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 12 kişi Demirci Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav kara yolunun 1470 rakımlı Akçakertik Deveboynu mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirci'ye araçlarıyla ulaşamayan vatandaşlar, telefonla Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yardım istedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un talimatıyla arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti.

Ekipler, dağda buzlanma ve kar nedeniyle 4 aracın içinde mahsur kalan 12 kişiyi bir saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Soğuktan etkilenen vatandaşlara sıcak içecek ve battaniye verildi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Mustafa Oktay, Simav'a ticari bir iş için geldiğini, dönüş yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Telefonla yardım istediklerini belirten Oktay, "Sağ olsun Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibi gelerek aracımızı çekti ve kurtardı." dedi.

Gönül Kıllı ise bir arkadaşı ve çocuklarıyla aracında mahsur kaldığını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kurtulduklarını ifade etti.

Bu arada, Demirci-Simav kara yolunda Karayolları ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:29
  1. Demirci
  2. Demirci Belediyesi arama kurtarma ekibi
  3. Demirci-Simav karayolu
  4. kar da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
  5. manisa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimlik yenileme ücretleri2019
    1. Kimlik yenileme ücretleri2019
    2. İsveç'te camiye silahlı saldırı
    3. 71 yaşına giren Bahçeli'ye kurt kafası..
    4. Ehliyet ücretleri ne kadar 2019
    5. Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1..
    6. Tekirdağ'da trafik kazası: Çok sayıda..
    7. Pakistan'da askeri eğitim merkezine..
    8. Hamaney'den Filistin açıklaması
    9. Manisa'da kar nedeniyle yolda mahsur..
    10. Yarına dikkat! Meteorolojiden kritik..
    11. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!..
    12. Balkona odun yerleştirirken 4. kattan..
    13. Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası ikinci..
    14. İki il arasında ulaşım, kar yağışı..
    15. Köye kepçeyle kar taşıdı
    16. 90 gün boyunca duş alamıyorlardı.....
    17. Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
    18. İzmir Bakırçay Üniversitesi personel..
    19. Kocaeli'de CHP'lilerden aday tepkisi
    20. Almanya VJTF'nin komutasını devraldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi