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Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yurdun Tekin'in (36) kullandığı plakasız motosiklete, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki kavşakta L.S. idaresindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı.

Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Öte yandan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.




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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
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