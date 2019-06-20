Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
MANİSA (AA) - Manisa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Yurdun Tekin'in (36) kullandığı plakasız motosiklete, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki kavşakta L.S. idaresindeki 06 EG 1306 plakalı kamyon çarptı.
Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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