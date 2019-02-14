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Manisa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:45
Manisa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Ş. idaresindeki 34 SK 7755 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği iddia edilen Mustafa A. idaresindeki 45 HS 920 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil yol üzerinde takla atarken, kamyonet ise yan devrildi. Kazada kamyonette bulunan Turan Ö. ile kamyonet sürücüsü Mustafa A. ve otomobil sürücüsü Cüneyt Ş. yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:45
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