Manisa’da kamyonet devrildi, 2 ton süt yola döküldü Manisa’nın Salihli ilçesinde süt yüklü kamyonet devrilirken, 2 ton süt ise Ankara-İzmir E96 karayoluna döküldü.

Manisa’nın Salihli ilçesinde süt yüklü kamyonet devrilirken, 2 ton süt ise Ankara-İzmir E96 karayoluna döküldü. Kamyonet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Turgutlu istikametine gitmekte olan Abdülselam Çelik idaresindeki 06 KJ 843 plakalı süt yüklü kamyonet, sol ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.Sürücü Çelik’in yara almadan atlattığı kazada kamyonette bulunan yaklaşık 2 ton süt yola döküldü. İzmir yönüne ulaşım yaklaşık yarım saat tek şeritten verilirken, sütün dökülmesi ile kayganlaşan yola ise Salihli Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri kum döktü.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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