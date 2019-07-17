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Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:26
Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ile ateş edilen iş yerinin camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri camı kırılan iş yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen 5 mermi kovanı bulundu.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:26
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