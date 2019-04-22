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Manisa’da ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti

Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Turgutlu, Alaşehir ve Saruhanlı protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:32
Manisa’da ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti

Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Turgutlu, Alaşehir ve Saruhanlı protokolü koltuklarını çocuklara devretti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın konuğu olan Zeynep Karakaya ve Caner Acar temsili olarak makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı. Okul Müdürü İsmail Uçun ve sınıf öğretmenleri Bülent Karakelle ile birlikte Başkan Çetin Akın’a ziyarette bulunan çocuklar, başkan sıfatıyla daire müdürlerine talimatlar verdi. Minik öğrenci başkan Zeynep Karakaya Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur’a talimat vererek okulun etrafındaki bozuk kaldırımların yapılmasını istedi. Fen İşleri Müdür Yasemin Özay Sungur da ekiplere talimat vererek çalışmalara kısa sürede başlanılacağını söyledi. Diğer minik öğrenci başkan Caner Acar da Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül’e okullarda öğrenciler için daha fazla sosyal aktivitede bulunulması için çalışmalar yapması gerektiğini iletti. Ayrıca minik başkan Caner Acar 24 Nisan‘da TURBEM bünyesinde sahnelenecek olan tiyatroya tüm çocukları davet ettiğini belirtti. Çocukların bu mutlu gününde koltuğu devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gün onların günü. Gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bayram hediye ederek onurlandırdığı ve güvendiği,bizlerin de O’nun izinden giderek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın günü. Turgutlulu çocuklarımızı temsilen öğrencilerimiz Zeynep ve Caner nezdinde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bizler çocuklarımız için de güzel bir gelecek hayal ediyoruz, bunun için de var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Başkan Bilgin’in koltuğuna öğrenciler geçti


Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları kapsamında Saruhanlı Anaokulu öğrencileri Berkay Gözünge, Zeynep Erba Çiloğlu, Duru Özbay ve Ahmet Emir Murdan’ı makamında kabul etti. Bilgin, ziyarette koltuğunu öğrencilere devretti. Başkan Bilgin’in makam koltuğuna geçen öğrenciler temsili olarak Belediye Başkanı olmanın keyfini yaşadı. Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğunu, bu makamlara gelecekte onların oturacağını belirtti. Bilgin, “Bu makamlara gelecekte oturacak olan çocuklarımızdır. Bizler yarınlarımız olan çocuklarımıza büyük değer veriyoruz. Dünya’da çocuk bayramını kutlayan tek ülkenin Türkiye olması bunun bir göstergesidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.



Kaymakam Beyazıt koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Alaşehir KaymakamıYıldırım Beyazıt koltuğunu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eylül Çavuşoğlu’na devretti. Yeni kaymakam koltuğa oturur oturmaz öğretmen olan annesi Hülya Çavuşoğlu’nu arayarak, göreve başladığını belirtti.


4. sınıf öğrencisi Eylül Çavuşoğlu’nun Alaşehir’in ilk kadın kaymakamı olacağını söyleyen Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir’in ilk kadın kaymakamı olacak. İnşallah kısmet olursa kızımız zamanı geldiğinde kaymakam olacak ve beni arayacak. Şayet ömrümüz vefa etmişse biz de yaşıyor olursak, beni arayacak" dedi.


Kaymakam Abdullah Uçgun kendisini ziyaret eden çocuklara hediye paketleri verdi.



Selendili çocuklar kaymakamlık koltuğuna oturdu


Manisa’nın Selendi ilçesinde de Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Can Atak’ı makamında ziyaret ettiler.


Cumhuriyet İlkokulu 4. Sınıf öğrenci temsilcisi Ahmet Fatih Ata kaymakam koltuğuna oturarak Temsili Kaymakam adıyla düzenlenen ilk havale yazısını İlçe Jandarma Komutanlığına havale etti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:32
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