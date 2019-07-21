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Manisa’da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ikiz kardeşler arkadaşlarıyla gittikleri Kemaliye sulama göletine düşerek kayboldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:38
Manisa’da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ikiz kardeşler arkadaşlarıyla gittikleri Kemaliye sulama göletine düşerek kayboldu. Dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol, arkadaşları Mehmet A. ile birlikte Kemaliye sulama göletine gitti. Göletin kenarında gezindikleri sırada ikizlerden Eren kayarak gölete düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen Efe de başarılı olamayınca kendisi de gölete düştü. Arkadaşlarının gölete düştüğünü gören Mehmet A. önce arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. İkizlerin birden suda kaybolduğunu gören Mehmet A. durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine gölete gelen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar ikiz kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.



Dalgıçların arama çalışmaları sonucu ikiz kardeşler Eren ve Efe’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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