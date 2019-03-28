Manisa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Manisa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi üzerinden 75. Yıl Mahallesi yönüne giden Halil B. (23) yönetimindeki 54 EA 883 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önünde seyreden motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Halil B.’nin kullandığı otomobil, bu sırada 75. Yıl Mahallesi istikametinden Horozköy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Nurullah Ö. (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Araç sürücüleri, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.