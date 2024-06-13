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Aktüel Manisa'da iki bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi: 50 milyon TL'ye! Akıl almaz olay, böyle bulundu
Aktüel

Manisa'da iki bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi: 50 milyon TL'ye! Akıl almaz olay, böyle bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:05:00 - 2024-06-13 23:10:30
Manisa'da iki bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi: 50 milyon TL'ye! Akıl almaz olay, böyle bulundu

Manisa’da jandarma ekiplerinin bir şahsın evine yaptığı baskında piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.K. (1995/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada; Milattan Sonra ilk yıllara ait olduğu değerlendirilen ve piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan Meryem Ana figürlü mozaik eser ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Mozaik eser Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli S.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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